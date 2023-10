1 liga futsalu. ASG Stanley Futsal Team Brzeg uległ AZS UŚ Katowice

Było to spotkanie pełne zwrotów akcji. W początkowych 10 minutach nie oglądaliśmy jeszcze ani jednej bramki, ale w drugiej części pierwszej połowy potyczka rozkręciła się już na całego. Najpierw prowadzenie dwukrotnie obejmowali goście, lecz ostatnie fragmenty gry przed przerwą należały do Stanley'a i to on na półmetku ostatecznie wygrywał 3:2.

Później brzeżanie jeszcze mocniej poszli za ciosem i 29. minucie mieli już dwa trafienia zaliczki (5:3). To było jednak ich ostatnie słowo w tym meczu. Tak trudne położenie nie załamało ekipy z Katowic, która w końcówce pokazała duży charakter i zdobywając trzy kolejne bramki odwróciła o 180 stopni losy rywalizacji.

Po czterech kolejkach sezonu 2023/24, Stanley, z dorobkiem 4 punktów, zajmuje 7. miejsce w tabeli 1 ligi (grupa południowa).

ASG Stanley Futsal Team Brzeg - AZS UŚ Katowice 5:6 (3:2)

Bramki dla Stanley'a: Matejko (dwie), Boczarski, Gancarczyk, Rabanda.