1 liga futsalu. ASG Stanley Futsal Team Brzeg zremisował z Futsalem Nowiny

Był to dla brzeżan pierwszy mecz w rundzie rewanżowej. Przystępowali oni do niego w roli faworyta. Nie dość bowiem, że na inaugurację sezonu pokonali na wyjeździe drużynę z Nowin 4:2, to na półmetku rozgrywek również plasowali się od niej wyżej w tabeli, mając na koncie o cztery punkty więcej (odpowiednio 14 i 10 "oczek", co dawało kolejno 8 i 10. miejsce).

Początek rywalizacji w Brzegu wskazywał na to, że gospodarze będą w stanie po raz drugi w sezonie wygrać z Futsalem. Od początku przejęli oni inicjatywę, choć na jej udokumentowanie bramkami trzeba było chwilę zaczekać.

Kiedy jednak zawodnicy z Brzegu już rozpoczęli strzelanie, to od razu na ostro. W 11. minucie, czyli w ciągu niespełna 60 sekund, zdobyli oni bowiem aż dwa gole. Wynik otworzył Jakub Rabanda, a po chwili prowadzenie miejscowych powiększył Mateusz Suchodolski.