1 października w Opolu odbędzie się European Pairs Speedway Championship

Do stolicy województwa opolskiego przyjadą reprezentanci Wielkiej Brytanii, Słowenii, Włoch, Danii, Łotwy, Finlandii. O medal powalczą też, rzecz jasna, Polacy, którzy do tej pory w historii ME par zdobyli osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe krążki. Co więcej, nadchodzące wydarzenie będzie trzecim takim zorganizowanym w Polsce. W poprzednich dwóch edycjach (W Gdańsku i Pile) triumfowali biało-czerwoni.

Nasz kraj będą reprezentować Przemysław Pawlicki (Enea Falubaz Zielona Góra), Szymon Woźniak (który niedawno wywalczył awans do cyklu Speedway Grand Prix 2024) i Mateusz Cierniak (rezerwa taktyczna; zdobywca drugiego z rzędu indywidualnego mistrzostwa świata juniorów). Menedżerem jest natomiast Dariusz Cieślak.

Rywalizacja będzie toczyć się w formule każdy z każdym, wobec czego ostateczną klasyfikację poznamy dopiero po 21 biegach. Ta zostanie ustalona na podstawie sumy punktów. Początek zawodów o godz. 14:00.