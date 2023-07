1 sierpnia w Opolu będzie finiszować 4. etap Tour de Pologne 2023! [ZAPOWIEDŹ]

Liczący 198 kilometrów etap rozpocznie się w Strzelinie (województwo dolnośląskie), a następnie skieruje się na wschód, mijając m.in. Zielonki, Grodków, Niemodlin, Tułowice, Korfantów, Moszną, Krapkowice i Gogolin. Nim peleton dotrze do centrum Opola, przejedzie m.in. przez południowe dzielnice miasta – Grotowice i Groszowice.

Przyjazd na metę ulokowaną w okolicach skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej wstępnie zaplanowany jest na 16:30, natomiast dekoracja zawodników ma odbyć się o 16:40 na parkingu przy Placu Jana Pawła II.

Tak wielkie wydarzenie w centrum miasta jest wyzwaniem organizacyjnym związanym z utrudnieniami na drodze. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

- Odkąd dyrektorem wyścigu Tour de Pologne jest Czesław Lang, czyli od 30 lat, meta po raz trzeci będzie znajdować się w Opolu - przypomniał Marcin Sagan, naczelnik wydziału sportu z Urzędu Miasta Opola. - Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w 1996 i 2012 roku. Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny będziemy mogli być gospodarzami tak wielkiego sportowego święta, szczególnie że chętnych na jego organizację zdecydowanie nie brakuje - zapewnił.

Do tej pory w Opolu 14-krotnie kończył się któryś z etapów Tour de Pologne, natomiast ostatni raz ta wielka kolarska impreza zawitała do stolicy województwa opolskiego przed trzema laty. Wówczas jednak oznaczała początek, a nie koniec danego odcinka. A to właśnie finisz jest znacznie bardziej atrakcyjny ze względu na ładunek emocjonalny związany z szaleńczym pościgiem peletonu czy też samotną ucieczką, dekorowaniem zawodników oraz wieloma atrakcjami towarzyszącymi temu wydarzeniu.