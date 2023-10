101 par butów trafiło do uczniów opolskiej szkoły mundurowej. To prezent od PPO Strzelce Opolskie

Prezent dla uczniów to efekt współpracy pomiędzy Pomologią Prószków a firmą PPO Przedsiębiorstwo Państwowe ze Strzelec Opolskich.

- Pomologia Prószków to druga jednostka oświatowa na terenie województwa, która może liczyć na wsparcie PPO w zakresie obuwia bezpiecznego. Buty, które trafiają do uczniów nie są przypadkowe. Są to buty militarne, jest to konkretnie wzór zastrzeżony dla służby więziennej – mówi Mateusz Magdziarz, dyrektor PPO PP.