11 najdroższych samochodów używanych w Opolu i na Opolszczyźnie. Jeśli nie masz pół miliona, to możesz co najwyżej pooglądać [GRUDZIEŃ 2023]

„Nie ma jazdy bez gwiazdy" - mówią miłośnicy Mercedesów i właśnie wśród najdroższych samochodów na rynku wtórnym w Opolu króluje niemiecka marka luksusowych samochodów.

Co ciekawe, sprzedały się już kosztujące ponad 3 miliony zł Ferrari SF90 Stradale oraz warte prawie 2 miliony zł Lamborghini Huracan, które jeszcze niedawno były wystawione na sprzedaż w serwisie internetowym OtoMoto.pl

Wśród 11 najdroższych samochodów używanych, które są obecnie do kupienia na Opolszczyźnie, są reprezentowane tylko trzy marki. I to wszystkie trzy niemieckie. A jak powszechnie wiadomo, „Niemiec płakał, jak sprzedawał". To jedno z kultowych haseł handlarzy samochodami.