13-latek z Brzegu ukradł 77-letniej kobiecie torebkę z pieniędzmi i telefonem. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny

- Nasi ludzie odzyskali cały skradziony łup i przekazali poszkodowanej. Sprawa teraz trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie nastolatka - mówi Patrycja Kaszuba. - Nieprzemyślane decyzje i chęć posiadania pieniędzy mogą nieść za sobą duże konsekwencje na przyszłość. Dlatego apelujemy do młodych ludzi, aby zastanowili się zanim dopuszczą się czynów zabronionych. Apel kierujemy również do rodziców, aby poświęcali czas swoim dzieciom. Zwracali uwagę na to co robią, gdzie spędzają czas i interesowali się ich życiem. Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi. Świadomość zagrożeń i konsekwencji pomoże im uniknąć nieprzemyślanych zachowań, po których ślad zostaje na bardzo długo.