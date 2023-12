18-latek zginął po ataku nożem w Tarnowie Opolskim. Podejrzewany o zabójstwo 46-letni mieszkaniec Tarnowa jest już w rękach policji

Do dramatycznych scen doszło w nocy z soboty na niedzielę. O godz. 2:30 w niedzielę (17 grudnia) na osiedlu mieszkaniowym w Tarnowie Opolskim stała grupa 6 osób.

Do tych osób podszedł mężczyzna w średnim wieku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miał pretensje, ze grupka osób zbyt głośno się zachowuje. Wywiązała się awantura.

W pewnym momencie mężczyzna wyjął nóż i dźgnął jednego z mężczyzn w bark, a drugiego w klatkę piersiową. Po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

- Z policyjnych ustaleń wynika, że do 17 grudnia o godz. 2:30 do grupki 6 osób przebywającej na osiedlu w Tarnowie Opolskim podszedł zamaskowany, nieznany im mężczyzna. Zaatakował ostrym narzędzie dwie osoby, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia - informuje mł. asp. Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. - Nie wzywano na miejsce karetki, ranni mężczyźni zostali odwiezieni do szpitala w Opolu. Wtedy też otrzymaliśmy zgłoszenie o ataku.