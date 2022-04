2 Liga Żużlowa. OK Bedmet Kolejarz Opole - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 58:32

Dla opolan był to pierwszy występ w tym sezonie. Ich wyjazdowe spotkanie z 1. serii gier z Texomem Stalą Rzeszów zostało bowiem przełożone, a w 2. kolejce mieli regulaminową pauzę.

Tym razem również do końca nie było pewne, czy niedzielna (24.04) potyczka Kolejarza dojdzie do skutku. Ostatecznie jednak, mimo pewnych problemów spowodowanych przez opady deszczu, udało się opolskiej ekipie pojechać cały mecz. I to w jakim stylu!

W derbach Kolejarzy ten z Rawicza nie miał absolutnie nic do powiedzenia. W całym spotkaniu goście wygrali tylko jeden bieg - juniorski. Aż sześć zakończyło się natomiast podwójnym zwycięstwem miejscowych.

W ich szeregach ze znakomitej strony pokazali się dwaj nowi zawodnicy. 12 punktów (plus jeden bonusowy) wywalczył Szwed Pontus Aspgren, a 11 „oczek” (plus trzy bonusowe) dołożył Adrian Cyfer.