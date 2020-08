2 Liga Żużlowa. Zwycięstwo Kolejarza Opole nad Wolfe Wittstock powinno być tylko formalnością

Z drużynami z Rzeszowa oraz Krosna poległ natomiast w dwóch pierwszych kolejkach Kolejarz, i to w obu przypadkach bardzo wyraźnie. Po tak nieudanym starcie rozgrywek, w opolskiej drużynie doszło do małego wstrząsu.

Na stadion przy ul. Wschodnia zawita tym razem ostatnia ekipa w tabeli. Co prawda niemieckie „Wilki”, prowadzone przez wychowanka Kolejarza Marcina Sekulę, odniosły w tym sezonie jedno zwycięstwo (46:44 z RzTŻ Rzeszów), ale generalnie to najsłabsza drużyna w 2-ligowej stawce. Jeżeli już ma komuś zagrozić, to raczej tylko na własnym torze, gdzie też właśnie pokonała ekipę z Rzeszowa. W innym starciu u siebie przegrała już jednak z Wilkami Krosno aż 29:61...

Słowa prezesa Zygmunta Dziemby, który tuż po meczu z Wilkami powiedział, że nie wszyscy zasługują na to, by jeździć w jego drużynie, najmocniej odczuł na własnej skórze Duńczyk Bjarne Pedersen. Miał on być liderem zespołu, lecz w ostatnich dwóch meczach próżno było już szukać go w kadrze meczowej. Teraz też go nie będzie, bo do starcia z Wolfe opolanie przystąpią podbudowani dwoma wygranymi z rzędu.