233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tak wyglądały obchody w Opolu

Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. W przypadającą w piątek 233. rocznicę jej uchwalenia, tradycyjnie na Placu Wolności w Opolu, odbyły się obchody upamiętniające ten ważny moment w historii Polski.

- Składam dziś hołd twórcą Konstytucji 3 Maja, czyli testamentu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zbudowanego wokół praw i swobód obywatelskich: tolerancji, wolności i pokoju – mówiła Monia Jurek, wojewoda opolski. – Wartości zawarte w pierwszej konstytucji w Europie: wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy czy rządy oparte na woli narodu stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podkreślał, że 3 maja był symbolem, który przez ponad 120 lat niósł wszystkich w nadziei, że przetrwamy.

- W czasie, gdy Polska chyliła się ku upadkowi znaleźliśmy ducha jedności i uchwaliliśmy konstytucję, która była umową między narodem a suwerenem - mówił prezydent Wiśniewski. – Jest to umowa, w której suweren wypełnia wolę narodu i szanuje jego prawa. Niestety konstytucja szybko padła ofiarą rewizji konserwatystów polskich i ich najbardziej sprzyjających partnerów - zaborców, carskiej Rosji. Wroga mamy dalej za wschodnią granicą. On mocno macha mieczem i zmierza ku naszym granicom. Unia Europejska to jest dobro, które nas chroni przed tym, co kiedyś zniszczyło Polskę. Warto spierać się i dyskutować o tym, jaka ma być Polska w Unii i jaka ma być sama Unia, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów. Ale róbmy to mądrze i konstruktywnie, by nie wzmacniać tych, którzy kiedyś szybko zlikwidowali Polskę i świeżo uchwaloną konstytucję.