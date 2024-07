26-latek pędził 176 km/h na "dziewięćdziesiątce". Trzy miesiące wcześniej zatrzymano mu prawo jazdy. Za swoją brawurę odpowie przed sądem

Statystyka jasno pokazują, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn wypadków na drogach. Dlatego też policjanci ruchu drogowego w trakcie codziennej służby zwracają szczególną uwagę na prędkość z jaką poruszają się kierowcy.

W ubiegły czwartek (28.06), około godziny 19:00, w Długomiłowicach, policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiego ruchu drogowego, zauważyli kierowcę, który za nim miał obowiązujące limity prędkości.

- Jak ustalili mundurowi, 26-letni mężczyzna podróżował po drodze krajowej 45, na obowiązującej „dziewięćdziesiątce”, z prędkością 176 km/h. Kierowca natychmiast został zatrzymany do kontroli drogowej - czytamy w komunikacie opolskiej policji.

Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że 26-latek nie powinien kierować autem, ponieważ w marcu br. policjanci zatrzymali mu prawo jazdy w związku podejrzeniem kierowania pojazdem po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.

- W związku z przekroczeniem prędkości o 86 km/h kierujący został ukarany wysokim mandatem, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Mężczyzna będzie również odpowiadał przed sądem za jazdę bez uprawnień - informuje policja.

Za to wykroczenie 26-latkowi grozi grzywna od 1500 zł do 30 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.