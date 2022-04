3 liga. Gwarek Tarnowskie Góry - MKS Kluczbork 0:1

Przed spotkaniem w obozie MKS-u pojawiło się wiele pytań, m.in. związanych z ustawieniem zawodników i pomysłem na grę, bo Kamil Socha zrezygnował z pełnienia funkcji trenera.

- W sobotę w meczu Gwarek Tarnowskie Góry - MKS Kluczbork drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent zespołu Tomasz Chatkiewicz – czytamy na oficjalnej stronie klubu. - Jak widać opłaciło się.

Zwycięstwo było o tyle ważne, że bezpośredni rywale w walce o utrzymanie (Karkonosze Jelenia Góra, Lechia Zielona Góra) punktowali w ostatnich meczach. MKS pozostaje w grze o utrzymanie, bo dzięki zwycięstwu z Gwarkiem Zielona Góra traci trzy „oczka” do ww. Lechii, ale ma zaległy mecz do rozegrania.

Mecz był bardzo dobry w wykonaniu kluczborczan. Wygrali 1:0, ale mieli znacznie więcej okazji, żeby podwyższyć prowadzenie, a były to również sytuacje stuprocentowe. Przełamanie nastąpiło w 73 minucie. Świetne dośrodkowanie z rzutu rożnego wykorzystał Adrian Błaszkiewicz, nie dając żadnych szans golkiperowi drużyny gospodarzy. In plus była też gra w defensywie. Gwarek przez cały mecz zdołał tylko raz zagrozić bramce Krystiana Wieczorka, a w dodatku nie była to tzw. „setka”.