3 liga piłkarska. Stal Brzeg - MKS Kluczbork 1:0 [ZDJĘCIA]

W pierwszej części sezonu Stal wygrała wyżej, bo aż 3:0, lecz nie miało to przed rozpoczęciem starcia w Brzegu wielkiego znaczenia. Było ono niezwykle ważne dla obu naszych ekip, ponieważ jedna i druga musiała się bacznie oglądać na strefę spadkową. W dodatku dzieliły je tylko dwa „oczka” różnicy na korzyść brzeżan.

To właśnie oni szybko przejęli inicjatywę i posiadali ją przez całą pierwszą połowę, choć nie przełożyło się to zarazem na dużą liczbę klarownych okazji do zdobycia gola. Raz mieli jednak przysłowiową „setkę”, ale uderzenie Jakuba Czajkowskiego zatrzymał bramkarz MKS-u Jakub Grzesiak. Kluczborczanie największe zagrożenie stworzyli po strzale z dystansu Marcina Przybylskiego, który ze sporym trudem odbił golkiper Stali Miłosz Jaskuła.

Początek drugiej połowy ułożył się idealnie dla gospodarzy i, jak się później okazało, był kluczowym momentem meczu. Dokładnie stała się nim 49. minuta. Wtedy to obrońcom zespołu z Kluczborka urwał się w polu karnym snajper Stali Damian Celuch i celną główką po dośrodkowaniu Kamila Ograbka skierował piłkę do bramki.