30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper [ZDJĘCIA]

- Kiedy burmistrza Praszki upokorzono, obwożąc go na taczce, policja w ogóle na to nie zareagowała. Natomiast później zareagowała. Uczestnicy wydarzenia przedstawieni w spotach Samoobrony jako męczennicy sprawy - opowiada prof. Antoni Dudek w swoim kanale internetowym „Dudek o historii”.

- Te taczki wasze to była dobra rzecz. Ja to po prostu pochwalam! - komentował Andrzej Lepper. Powiedział to w Praszce, dokąd przyjechał na wiec wyborczy.

Na nagraniu prowodyrzy zajść w Praszce tłumaczyli, że „chcieli nakłonić władze gminy do faktycznej pomocy biednym i bezrobotnym". Uważali, że „podstępnie i brutalne" nie było to, że wrzucili niepełnosprawnego burmistrza na taczkę, tylko to, że policja wywlokła ich z mieszkań. Policja aresztowała trzy osoby, uznane za prowodyrów zajść w Praszce: Bogusława P., Andrzeja K. i Józefa D.

Andrzej Lepper w Praszce mówi, że burmistrzowi Praszki należało się wywiezienie z urzędu na taczce

Lektor Jerzy Rosołowski mówił, że cała afera taczkowa w Praszce to metoda do wylansowania politycznego idola, czyli lidera Samoobrony. - Najpierw trzeba znaleźć miasto, w którym stanęła jedyna fabryka - mówi lektor. - Trzeba zaczerpnąć haust powietrza i skoczyć np. do Praszki.

Później w kronice filmowej słyszymy wypowiedź dotyczącą trudnej sytuacji fabryki Polmo (nie jest pokazana jednak osoba, która to wypowiada się. Z konteksty wynika, że to przedstawiciel zakładu). W latach 1991-1992 pracę w Polmo straciło 2400 pracowników

W drugiej części Polskiej Kroniki Filmowej widzimy Andrzeja Leppera, który przyjechał na wiec wyborczy do Praszki. Widać, jak idzie na czele tłumu z rynku, spod urzędu miejskiego w Praszce do domu kultury.

- Jeżeli o zwolnienia grupowe chodzi, nałożyły się tutaj dwie przyczyny. Po pierwsze, strata rynku byłego Związku Radzieckiego. Myśmy 92 procent naszej produkcji eksportowali do ZSRR. Utrata tego rynku nastąpiła w pierwszy kwartale 1991 r. Czyli praktycznie został nam 8 procent produkcji krajowej. Po drugie, pogorszyła się sytuacja bezrobotnych. Wcześniej mieli oni zasiłki. Teraz w większości skończyły się im te zasiłki, więc są praktycznie bez środków do życia - mówi. - Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że tutaj panuje bieda. Ci ludzie nie mają z czego żyć. Zalegają już z czynszami, Spółdzielnia Mieszkaniowa oddaje ich do sądu.

- Po prostu pochwalam to i mówię: jeżeli jest ktoś taki, który taką znieczulicę w sobie ma, to nie zasługuje na żadne poparcie społeczne. Nikt tutaj siły nie stosował wobec nikogo, tylko przewieźliście za to, co się robiło u Was tutaj w tym ostatnim czasie. Prawie 2 tysiące ludzi straciło prawo do zasiłku, a burmistrz przynajmniej dychę w tym czasie brał! - mówił Lepper na wiecu w domu kultury.

Było to już po incydencie z wywiezieniem burmistrza Skoczka na Praszce. Lepper wprost mówi, że należało mu się to. Mimo iż burmistrz miasta nie miał przecież żadnego wpływu na sytuację w fabryce (sam był przed objęciem funkcji burmistrza pracownikiem Polmo!).

Premier Suchocka potępiła wywiezienia burmistrza Praszki na taczce

- Jak może premier rządu twierdzić, że to, co się stało w Praszce, to jest sytuacja taka, że skrzywdzono burmistrza. To powiedziała w telewizji! - grzmiał Andrzej Lepper. - Co to za porównanie: przewiezienie jednego człowieka na taczce do dwóch tysięcy ludzi, którzy nie mają zasiłku, którzy nie mają na chleb dla swoich dzieci. To jest naruszeniem prawa, nie tamto!

Lider Samoobrony mówi tak, jakby przewiezienie Włodzimierza Skoczka była jakąś zabawą na dożynkach gminnych, a nie brutalnym aktem agresji.

Tymczasem wyglądało to tak: we wtorek (3 sierpnia 1993 r.) rano burmistrz Włodzimierz Skoczek pojechał do Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie (Praszka należała wtedy do województwa częstochowskiego).

Kiedy wrócił w południe, pod urzędem miejskim czekało na niego około 100 demonstrantów. Działacze Samoobrony dali mu do podpisania dymisję. Kiedy odmówił, wyciągnęli go siłą z urzędu i posadzili go na taczkę.