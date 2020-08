300 PLUS w 2020 roku: wyprawka szkolna dla ucznia. Jakie terminy programu "Dobry start". Kiedy złożyć wniosek, kiedy przelew [31.08.2020]

300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START. Jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód.

Program został wprowadzony w 2018 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 300 PLUS będzie przyznawane także w 2020 roku.

W 2020 roku terminy składania wniosków będą takie same, jak w ubiegłym roku, jednak już od 2021 roku zmienią się - będzie można je składać znacznie wcześniej!

Sprawdźcie, kiedy złożyć dokumenty i kiedy otrzymacie świadczenie.

Wyprawka szkolna 300 plus. Kiedy złożyć wniosek