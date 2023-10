31 młodych lekarzy właśnie rozpoczęło staże w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. W przyszłości będzie ich jeszcze więcej

- Co więcej, blisko 100 proc. tegorocznych absolwentów już zdało LEK, czyli lekarski egzamin końcowy, a więc do pełnego prawa wykonywania zawodu brakuje im zaliczenia stażu. W kolejnych latach zwiększaliśmy nabory na kierunku lekarskim i w tym roku doszliśmy do docelowej liczby 160 studentów. To oznacza, że w przyszłości lekarzy stażystów w opolskich szpitalach powinno być jeszcze więcej - dodaje dziekan Sznajder.