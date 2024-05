34-latek biegał po Kluczborku z tasakiem. Był m.in. na terenie szkoły. Ranił dwóch policjantów

Wczoraj, czyli w środę 15 maja około 7.00 mężczyzna trzymający w ręku tasak przebywał na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.

- Jako pierwsza zauważyła go pracownica naszej szkoły, kiedy rano przyjechała do pracy – relacjonuje Przemysław Ziółkowski, dyrektor ZS nr 1 w Kluczborku. – Stał przy wejściu na teren, gdzie budowana jest hala sportowa. Miał w ręce ostre narzędzie. W pierwszej chwili wydawało się, że to siekiera, ale tak naprawdę był to kuchenny tasak. Mężczyzna był mocno pobudzony, mówił do siebie. Sprawiał wrażenie niezrównoważonego.