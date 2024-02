37-letnia Wita K. zginęła w swoim mieszkaniu na opolskim ZWM-ie pod koniec marca 1996 roku. Sprawca do dziś jest nieuchwytny

Często wychodziła do restauracji, kawiarni, organizowała przyjęcia u siebie. Jej znajomymi były osoby wykształcone: prawnicy, lekarze, aktorzy.

- Przyjęliśmy w śledztwie dwie hipotezy - mówi jeden z kryminalnych - Pierwsza, że ofiara pokłóciła się z jednym ze swoich gości. Doszło do bójki, podczas której doszło do morderstwa.

Druga z hipotez mówi o tym, że motywem zbrodni mogła być zazdrość.

- Może któraś z żon nie mogła się pogodzić z tym, że jej mąż chodzi na imprezy do ofiary, czy spotyka się z nią w restauracjach - dodaje funkcjonariusz. - Nie wytrzymała, poszła do kobiety i zabiła, lub po prostu wynajęła kogoś do zabójstwa.