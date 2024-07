3-letni Gabryś i 4-letnia Natalka nie żyją. Matka nie pamięta, jak zabijała dzieci

- Dzieci oglądały na telefonach bajki, a ja zaczęłam mocno płakać. Później pamiętam, że w domu było pogotowie i jakiś pan klepał mnie po twarzy i kazał mi otworzyć oczy. W szpitalu przypomniałam sobie, że się cięłam i że przytulałam dzieci. Leżały wówczas na materacu. Pamiętam srebrny nożyk do tapet. To nim się cięłam. Ja nie chciałam zrobić dzieciom krzywdy. Nie wiem dlaczego tak się stało. Bardzo je kochałam – mówiła przed prokuratorem oskarżona Krystyna Sz. Przed Sądem Okręgowym w Opolu, gdzie w środę (3.07) ruszył jej proces, nie chciała wyjaśniać. Nie przyznaje się też do winy, choć wcześniej twierdziła, że to ona zabiła.

Kilka dni przed zbrodnią znowu pokłócili się o pieniądze. Od tego czasu sytuacja w domu była napięta. Feralnego dnia oskarżona przywiozła partnerowi obiad, gdy ten remontował mieszkanie, które spaliło im się w styczniu 2020 roku. Doszło do kolejnego spięcia. Gdy wspólnie z dziećmi wybrali się do marketu budowlanego emocje tylko rosły. – Tomek powiedział, że jestem nienormalna. Chciał mnie nagrać, więc wrzuciłam jego telefon na podłogę – relacjonowała prokuratorowi 35-latka.

W drodze powrotnej kobieta uderzyła partnera w twarz. Twierdziła, że dlatego, iż jej ubliżał. – Później on mnie szarpał za włosy. Dzieci cały czas były świadkami naszej kłótni – mówiła.

Wczesnym popołudniem rodzina wróciła do mieszkania przy ul. Michałowskiego. – Tomek kazał mi się spakować, ale odpowiedziałam, że nie zrobię tego. On wówczas wyszedł – opowiadała w prokuraturze Krystyna Sz. Twierdziła też, że od tego momentu niewiele pamięta, a przebłyski pojawiły się dopiero w szpitalu. Prokurator w toku śledztwa okazał kobiecie nagranie z monitoringu marketu budowlanego, na którym widać, jak kupuje nóż do tapet. Kobieta przekonywała, że nie przypomina sobie tego momentu, choć rozpoznaje na nagraniu siebie, a nóż wygląda identycznie jak ten, którym się cięła.