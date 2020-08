40 lat temu zaczęła się „Solidarność”. Zarząd Regionu „S” uczcił jubileusz

Mimo padającego rzęsiście deszczu zebrało się kilkadziesiąt osób. Jako pierwsi kwiaty złożyli Cecylia Gonet, przewodnicząca Zarządu Regionu, jej zastępca Grzegorz Adamczyk oraz Edward Bieleninik, członek prezydium Zarządu Regionu.

- Świętujemy dziś narodziny „Solidarności” - powiedział Grzegorz Adamczyk. - Rejestracja związku nastąpiła oczywiście później, ale za jego symboliczny początek uważamy podpisanie porozumień w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku. Wtedy narodziła się „Solidarność” i wtedy narodziła się wśród ludzi nadzieja. Jestem przekonany, że słowo „Solidarność” znaczy to samo co wtedy, 40 lat temu. Jest znakiem tego, że możemy żyć w wolnej Polsce.

Edward Bieleninik był w 1980 roku młodym pracownikiem w „Metalchemie”. - Wtedy w ogromnej większości społeczeństwa dojrzewała wola zmiany tego, co było. Ludzie czuli, że im brakuje wolności i impulsu, żeby zmiany zacząć. Wydarzenia grudnia 1970 na wybrzeżu i w Radomiu w 1976 były zapowiedzią tego, miało przyjść w 1980. Zaczęło się w lipcu – w Lublinie i Świdniku, a od połowy sierpnia emocje gwałtownie rosły. Ludzie chcieli się dołączyć do tego, co się stało na wybrzeżu. Na podpisanie porozumień zareagowaliśmy euforią.