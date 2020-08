40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Zbigniew Bujak na uroczystościach w Opolu

- Rozumieć ducha Solidarności, to zrozumieć, że wywalczyliśmy wówczas coś dla siebie. Tworzenie wolnego związku zawodowego to nie było zadanie dla rządu, to nie było zadanie dla parlamentu, to nie było zdanie dla ówczesnej rządzącej partii. To było zadanie dla nas obywateli we wszystkich zakładach pracy, ale i instytucjach nauki, oświaty, szpitalach w naszym kraju. To tam decydowała się skala i wielkość tego ruchu - mówił w Opolu Zbigniew Bujak.

- Zrozumieć Solidarność to przestudiować trzy dokumenty. Pierwszy to 21 postulatów, które były programem dla Polski. Drugi - to program I zjazdu Solidarności. Nie brakło w nim błędów, ale bez tego programu trudno sobie wyobrazić reformy w naszym kraju. W wreszcie - porozumienie Okrągłego Stołu, które w wielu punktach sprecyzowało, jak mamy rządzić krajem. Trzeba powiedzieć, że choć w porozumieniu były dwie strony, to strona nam do tej pory przeciwna przeszła na naszą stronę, akceptując, że to będzie kraj demokratyczny, z wolnymi wyborami i gospodarką wolnorynkową. To był nasz stuprocentowy sukces, ale nie da się go sobie wyobrazić, dopóki nie uświadomimy sobie, że w związku było w sumie ponad 10 mln ludzi, razem z Solidarnością rzemieślniczą, chłopską, studentami. To był ruch milenijny, na miarę 1000-letniej historii naszego państwa, bo w tej historii nie znajdziemy równie podobnego, równie powszechnego i równie zwycięskiego ruchu. I za to wszystko także my, liderzy Solidarności jesteśmy wdzięczni tym milionom, które budowały Solidarność w miastach i miasteczkach Polski. Niech żyje Solidarność - wykrzyknął na koniec wystąpienia Zbigniew Bujak i złożył kwiaty na skwerze w Opolu.