40 tys. złotych miesięcznie, czyli o czym marzą uczestnicy olimpiady? Organizowana jest od 25 lat

– Podręczniki i zbiory zadań były podstawą. Te zagadnienia po prostu trzeba zrozumieć, a później utrwalić rozwiązując zadania – mówił finalista. – Zawsze mnie ciągnęło do kierunków technicznych. W szkole średniej wybrałem branżę elektryczną. Mieszkam na Pomorzu. Mam całkiem blisko do przyszłej elektrowni jądrowej i fajnie by było w przyszłości znaleźć tam zatrudnienie. No, ale wcześniej przede mną studia.