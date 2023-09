530 lat prudnickiego cechu rzemiosł. Pracują, pomagają, szkolą uczniów. Jednak dobre lata dla rzemiosła były dawniej

Prudnicki cech zrzesza 211 zakładów rzemieślniczych i usługowych, które w rejonie Prudnika zatrudniają 3 tysiące osób, a więc są łącznie największym pracodawcą. Mistrzowie różnych branż szkolą i uczą zawodu ponad 450 uczniów.

530 lat temu, w 1493 roku książęta opolscy Jan II Dobry i Mikołaj II wydali statut cechu płócienniczego w ówczesnym Prudniku. To pierwsze pisane świadectwo działalności cechowej w mieście, ale zdaniem historyka i dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej Marcina Husaka, rzemieślnicy byli obecni Prudniku od momentu jego założenia. W XVIII wieku miasto było jednym z bardziej prężnych ośrodków rzemiosła na Śląsku. Według spisu z 1733 roku działało tu 140 mistrzów tkackich i 24 szewskich. W połowie XVIII wieku cech tkacki wybudował w Prudniku swoją siedzibę, okazałą kamienicę przy ul. Łukowej, która do dziś z niezmienionym wyglądem należy do cechu i jest najstarszym świeckim budynkiem Prudnika.