56 drużyn wystąpi w wojewódzkim Pucharze Polski 2024/2025. Znamy drabinkę w trzech pierwszych rundach

Rywalizacja o trofeum rozpocznie się w sobotę 3 sierpnia, kiedy to o godz. 17 zostaną rozegrane mecze 1/32 finału. Osiem drużyn awansowało już dalej bez konieczności wychodzenia na boisko, ponieważ otrzymały one wolny los. W tym gronie znaleźli się: Union Ujazd, Naprzód Jemielnica, LKS Goświnowice, Odra II Opole, LZS Raszowa, Piomar Tarnów Opolski-Przywory, Stal Brzeg oraz obrońca tytułu - MKS Kluczbork.

Na rozegranie meczów w 1/8 finału przyjdzie nam trochę dłużej poczekać, ale one również odbędą się jeszcze w 2024 roku - dokładnie w sobotę 16 listopada o godz. 13. Co jednak ważne, nie dotyczy to 3-ligowców, czyli MKS-u Kluczbork i Stali Brzeg. Pucharowe boje z udziałem tych drużyn odbędą się w środę 11 września o godz. 17.