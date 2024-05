60-latek wypadł z balkonu w Praszce. Zginął na miejscu. Policja zatrzymała dwie osoby

Do akcji skierowane zostały straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego i policja. Mimo to 60-latka nie udało się uratować. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę 12 maja około godziny 13:00 na osiedlu przy ulicy Kopernika w Praszce.

- Nasze działania polegały na zabezpieczaniu terenu i użyczeniu policji parawanu. Na miejscu pracowały jednostki JRG Olesno i OSP KSRG Praszka - informuje mł. kpt. Elżbieta Zalewska ze stanowiska kierowania opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dyżurny Komisariatu Policji w Praszce przekazał nam z kolei, że do dyspozycji funkcjonariuszy zatrzymane zostały dwie osoby.

Na miejscu kryminalni i prokurator badają pozostałe okoliczności zdarzenia.