61-latek miał zgwałcić wnuczkę i nagrać to telefonem. Szokująca sprawa spod Kędzierzyna-Koźla

Wiadomo natomiast, że stało się to ponad rok po dramatycznych wydarzeniach. W marcu 2020 roku Ewald G. został zatrzymany, a sąd zdecydował, że trafi do tymczasowego aresztu.

Mężczyzna usłyszał też zarzut przechowywania treści pornograficznych z udziałem osoby małoletniej - mówi prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Kazirodczy gwałt na osobie poniżej 15. roku życia jest traktowany jako zbrodnia. Mężczyźnie grozi nawet do 15 lat więzienia.

61-latek miał - używając przemocy wobec nastolatki - zgwałcić ją, a także doprowadzić do poddania się tzw. innej czynności seksualnej. Drugi z tych czynów został nagrany telefonem komórkowym.

Dziewczynka, która w chwili zdarzenia nie miała 15 lat, nie mieszkała na co dzień z dziadkiem pod jednym dachem.

Prokurator wnioskował o zastosowanie takiego środka zapobiegawczego ze względu na surową karę, grożącą mężczyźnie, a także z uwagi na ryzyko mataczenia poprzez wpływanie na świadków, czyli na osoby najbliższe - wyjaśnia prokurator Bar.

Ewald G. nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator uznał jednak, że są one wyłącznie jego linią obrony. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Opolu, który zdecyduje o losach mężczyzny.