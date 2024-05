6-letni chłopiec z Byczyny doznał urazu głowy. Policjanci eskortowali go radiowozem do szpitala

Włączyli policyjnego koguta, dzięki czemu wszyscy kierowcy przepuszczali konwój z poszkodowanym 6-latkiem. Dzięki temu umożliwili matce z dzieckiem szybki przejazd do szpitala w Oleśnie na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

- Dzięki szybkiej reakcji mundurowych i sprawnemu pilotażowi, 6-latek w porę trafił do szpitala, gdzie natychmiast została mu udzielona pomoc lekarska. Na szczęście zdrowiu i życiu dziecka już nic nie zagraża - mówi sierż. szt. Marta Białek.

To była modelowa reakcja policjantów. To jest także wskazówka dla wszystkich osób, które muszą szybko dostać się do szpitala, kiedy ulegną wypadkowi czy nagle pogorszy się ich stan zdrowia. W takim wypadku najlepiej poprosić napotkanych policjantów o pomoc w konwojowaniu do szpitala.