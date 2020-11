76-letnia mieszkanka Kędzierzyna-Koźla straciła pieniądze, bo pomogła kobiecie, która poprosiła ją o szklankę wody...

Nie wpuszczajmy do mieszkań nieznajomych, którzy proszą nas o pomoc - radzi Magdalena Nakoneczna. - Oczywiście nie odmawiajmy jej, ale dla własnego bezpieczeństwa poinformujmy taką osobę, by poczekała na klatce schodowej następnie, po zamknięciu drzwi na klucz, możemy iść po to, o co zostaliśmy poproszeni.

Mundurowi dodają, że zawsze, jeżeli mamy wątpliwości co do tożsamości i intencji osób pukających do naszych drzwi, można a nawet trzeba zadzwonić na numer alarmowy 112.