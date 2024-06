Adam Buksa ożenił się z piękną Aleksandrą. Poznaj polskie WAGs, czyli żony i dziewczyny polskich piłkarzy reprezentacji Polski

Poznaj polskie WAGs

WAGs to skrót o angielskiego Wives and Girlfriends, czyli żony i dziewczyny. To wdzięczny temat nie tylko na sportowe strony, ale także na plotkarskie serwisy, ponieważ wielu piłkarzy wiąże się uczuciowo z pięknymi modelkami, piosenkarkami czy aktorami.

Pierwszą tak popularną WAgs była Victoria Beckham, piosenkarka znana z zespołu Spice Girls i żona Davida Beckhama. Słynną parą byli także Shakira i Gerard Pique. Byli, ponieważ niedawno rozstali się w burzliwy sposób.

Spośród polskich WAGs największą popularnością cieszy się Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Niegdyś karateczka, dzisiaj trenerka i dietetyczka, bizneswoman oraz influencerka.