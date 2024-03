Afera posła Gomoły. Czy doszło do łapówkarstwa? Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury

Zamieszanie wokół finansowania kampanii partii Szymona Hołowni na Opolszczyźnie wywołało falę krytyki i zaniepokojenia wśród opinii publicznej oraz polityków. Były poseł Polski 2050 na ujawnionych przez naszą redakcję stenogramach rozmowy przyznaje, że w jego otoczeniu politycznym podpisywanie umów na tzw. konsulting i omijanie w ten sposób limitów wydatkowania kampanii, jest powszechną praktyką.

Z tego powodu działacze Konfederacji zdecydowali się na kroki prawne wobec Adama Gomoły i czołowych kandydatów na listach wyborczych.

- W obliczu faktów, jakie zostały ujawnione przez nto, mamy uzasadnione przypuszczenie, że mogło dojść do przestępstwa łapownictwa biernego. To jednak nie tylko kwestia poszczególnych osób, ale całego systemu finansowania kampanii, który wymaga przejrzystości i uczciwości – tłumaczy Daniel Szkarupski z Konfederacji.

Zarzuty oparte są na art. 228 kodeksu karnego, który penalizuje łapownictwo bierne, a mówiąc dokładniej, przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicę w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Za takie przestępstwo grozi kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. A gdyby był to przypadek mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.