Afera w starostwie w Namysłowie. Pracownik miał wyprowadzać pieniądze z konta urzędu

Z kolei poseł Witold Zembaczyński (Nowoczesna) zapowiedział przeprowadzenie kontroli poselskiej w tej sprawie.

- Z tego co się dowiedzieliśmy, na przestrzeni trzech lat z kasy starostwa mogło zniknąć około miliona złotych. Pieniądze były wyprowadzane podobno na kilkadziesiąt kont. Tutaj posiłkuję się kwotami podanymi przez lokalne portale – mówił Witold Zembaczyński. - To jest bulwersująca sytuacja ze względu na to, że przez ostatnie trzy lata pan starosta, reprezentant PiS-u, nie znalazł sposobności, aby wykryć tę sytuację. Według tego, co donoszą lokalne media, dopiero kiedy ten pracownik zniknął z pracy, prawdopodobnie na L4, inni pracownicy odkryli lewe przelewy. Rozpoczynamy kontrolę, aby potwierdzić skalę tego złodziejstwa.