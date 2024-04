Akcja ratownicza w Górach Opawskich. 65-letni turysta stracił przytomność na szlaku

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło ok. godziny 15 w niedzielę 7 kwietnia w Dolinie Bystrego Potoku, w pobliżu Przełęczy Mokra pod Kopą Biskupią. Ok. 65 letni turysta wędrował w towarzystwie swojej zony. W pewnej chwili źle się poczuł, a potem zemdlał. Był nieprzytomny przez ok. 5 minut. Pierwszej pomocy udzielili mu przechodzący obok turyści. Wezwano też pomoc na numer alarmowy, a sygnał został przekazany do strażaków zawodowych z Głuchołaz i ochotników z OSP w Jarnołtówku.

W góry wyruszyli strażacy w samochodach terenowych i quadach. W międzyczasie mężczyzna odzyskał przytomność.

- Mężczyzna został wieziony na dół i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego - informuje naczelnik OSP w Jarnołtówku Andrzej Kozakiewicz.

W Górach Opawskich w niedziele było 27 stopni. Upał panował nawet w wyżej położonych partiach leśnych.