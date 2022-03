Album Filharmoników Opolskich nominowany do Nagrody Muzycznej "Fryderyk" 2022

„Fryderyk” to najważniejsza polska nagroda fonograficzna, przyznawana od 1995 roku. Akademia Fonograficzna nominowała dzieło FO w kategorii “Album Roku Muzyka Symfoniczna”.

- To pierwsza nominacja – zarówno w historii Filharmonii Opolskiej, jak i w karierze jej dyrektora, Przemysława Neumanna. Nie mogliśmy sobie wymarzyć piękniejszego prezentu w jubileuszowym, 70. sezonie artystycznym - mówi Barbara Pieczyńska z działu promocji FO.

Przemysław Neumann jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem przywrócenia do życia muzyki zapomnianego polskiego kompozytora.

Witold Maliszewski urodził się na dzisiejszym pograniczu ukraińsko-mołdawskim, był synem powstańca styczniowego, który został tam zesłany. Wykształcony został w Petersburgu, ale we wczesnych latach 20. XX wieku został zmuszony do przeniesienia się w granice Rzeczpospoliteji do śmierci w 1939 roku mieszkał w Warszawie.

Wszystko, co napisał po przyjeździe do Polski, funkcjonuje tylko w rękopisach. Trzeba było je odnaleźć i nuta po nucie wpisać do komputera. Proces adaptacji rękopisów trwał od 2018 do 2020 roku, a jego efektem jest trzypłytowy album. Zawiera on komplet orkiestrowych dzieł kompozytora, z których kilka zostało zarejestrowanych i wydanych po raz pierwszy na świecie.