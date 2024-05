Ale miał intuicję! Funkcjonariusz z Wołczyna rozpoznał sprawcę napadu. Przestępca trafił za kratki

Zgromadzone materiały z wykonanych przez policjantów czynności dochodzeniowo-śledczych dały podstawę do przedstawienia mężczyźnie zarzutu rozboju. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

- Z uwagi na fakt, że nie było to pierwsze tego typu przestępstwo popełnione przez 36-latka, będzie on odpowiadał za swój czyn popełniony w warunkach recydywy, za co grozić mu może nawet do 22 lat więzienia - dodaje oficer prasowy.