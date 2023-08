Alert pogodowy. 13 sierpnia na Opolszczyźnie będą burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie dla województwa opolskiego. Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.

Alert pogodowy dotyczy 7 powiatów na Opolszczyźnie. Te powiaty to:

brzeski,

kluczborski,

namysłowski,

nyski,

oleski,

opolski,

miasto Opole.

Ostrzeżenie o burzach z gradem obowiązują od niedzieli (13 sierpnia) od godz. 23:00 do poniedziałku (14 sierpnia) do godz. 4:00. Możliwe są ulewne opady deszczu (do 25 mm), grad oraz porywy wiatru do 70 km/h.