Alex była gwiazdą światowego formatu. Ale gdy Aleksandra Naumik zmarła 10 lat temu, prawie nikt o niej pamiętał. Pochowano ją w Kluczborku

„Love Like a Fire" i wiele innych piosenek Alex można znaleźć w popularnym internetowym serwisie muzycznym Spotify.

Ciekawostką jest, że Lilianna Naumik, starsza siostra Alex, zaśpiewała w chórkach do piosenki „Univers”.

- Ola zmuszała mnie do tych chórków! Po prostu chciała mieć kogoś bliskiego obok siebie - mówi Lilianna Naumik. - Kiedy pracowałam w szkole w Norwegii, uczniowie mówili mi: „Ale pani jest podoba do Alex!". A ja nie przyznałam się im, że to moja siostra. Bałam się, że powiedzą, iż wspinam się na plecach siostry. A to były czasy, że kiedy szłam do pracy, to w kioskach na okładkach gazet i na plakatach wszędzie była Ola! Szkoda, że tak mało osób dzisiaj o niej pamięta.