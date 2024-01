Amator francuskich samochodów wpadł na Opolszczyźnie podczas policyjnej zasadzki

Od kilku miesięcy na terenie Śląska, ale nie tylko, ginęły samochody głównie francuskich marek, takich jak Renault i Peugeot. Nad rozwiązaniem tej sprawy intensywnie pracowali funkcjonariusze z Sekcji do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach.

- Stróże prawa analizowali każdy szczegół, który mógł przybliżyć ich do sprawców. Coraz to nowsze informacje w prowadzonych czynnościach operacyjnych skierowały policjantów do województwa opolskiego - informuje komisarz Sabina Chyra-Giereś, rzecznik prasowy KWP w Katowicach.