Ambicje Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle znów sięgają siatkarskiego szczytu. Niebawem inauguracja PlusLigi

Nie tak dawno temu zakończył się sezon reprezentacyjny, podczas którego Polska wygrała Ligę Narodów, Mistrzostwa Europy i zakwalifikowała się na igrzyska olimpijskie. Polacy zdobyli więc wszystko, co tylko mogli, a niemały udział mieli w tym zawodnicy ZAKSY. Mowa o Łukaszu Kaczmarku, Aleksandrze Śliwce, Marcinie Januszu i Bartoszu Bednorzu.

Atakujący znakomicie wszedł w buty Bartosza Kurka, który w dalszej części sezonu był kontuzjowany. Jednocześnie Kaczmarek nie dał po sobie poznać, że do tej pory częściej pełnił rolę rezerwowego. Śliwka i Janusz to postaci kluczowe dla sprawnego funkcjonowania drużyny narodowej od dłuższego czasu. Bednorz tym razem został „wygryziony” przez świetnie dysponowaną konkurencję na pozycji przyjmującego, ale samo powołanie do tak obsadzonej gwiazdami reprezentacji świadczy o jego sportowej klasie. W końcu poprzednia kampania w jego wykonaniu w klubowych barwach to istny popis.