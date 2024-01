Ameryka już tu jest i w tym problem. Komentarz Tomasza Żaka

Mitologizacja Zachodu trwa do dzisiaj w zmutowanej formie podległości nowemu Wielkiemu Bratu. Tymczasem wystarczy choćby pobieżna lektura kilku zaoceanicznych mediów (internet nie tylko kłamie), aby oprzytomnieć.

Nie trzeba specjalistycznych studiów, aby wiedzieć, że jeżeli rzeką płynie mętna woda, to na pewno w górach padało. Natomiast jeżeli płyną martwe ryby, to jasnym jest, że ktoś wpuścił do rzeki truciznę. Doskwiera nam coraz bardziej rozpanoszona w Polsce antykultura - te genderyzmy i mowy nienawiści, programowa demoralizacja w szkołach i ojkofobia promowana przez urzędy publiczne. Skądś to wszystko przecież płynie. I znów - nie trzeba mikroskopu, aby stwierdzić, że amerykanizacja życia publicznego stała się w Rzeczypospolitej faktem.

Byłem ostatnio w Ameryce. Wystarczy kilka dni, aby zobaczyć jak wygląda źródło, z którego czerpiemy. Rzecz nawet nie w tym, że począwszy od hali przylotów towarzyszy nam brud i bylejakość. Gdzież im do naszych Balic czy Okęcia. Ulice pełne takich dziur, że szybko można zatęsknić za polskimi drogami, a wokoło westernowa filmowa zabudowa, czyli fasady, za którymi piszczy bieda. W miejskich parkach namioty i budy bezdomnych, a pod marketami żebracy.