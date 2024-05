Anna Zalewska krytycznie o jedynce Trzeciej Drogi. "Kosiniak-Kamysz oszukuje wyborców"

- Władysław Kosiniak-Kamysz oszukuje Polaków, mówiąc, że jest razem z rolnikami, że chce zatrzymać Zielony Ład lub weryfikować Zielony Ład, jednocześnie decyduje się na to, że na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie jedynką jest pani Róża Thun - mówiła europoseł Anna Zalewska, uzasadniając, że Róża Thun to najbardziej liberalno-lewicowa twarz Zielonego Ładu. - To głos Timmermansa na listach PSL, na listach Trzeciej Drogi. Poprzez głosowania udowodniła, że jest całym sercem za prawie każdym dokumentem Zielonego Ładu, za centralizacją Unii Europejskiej, czy paktem migracyjnym - dodała.