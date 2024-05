Arkadiusz Wiśniewski zaprzysiężony na prezydenta Opola. Kto stanął na czele rady miasta?

- Staram się łączyć, współpracować z różnymi środowiskami i odpowiadać na różne oczekiwania, pamiętając, by miasto nie było dla jednej grupy mieszkańców, ale by było otwarte na postulaty różnych grup. W tych działaniach wspierali mnie radni miasta Opola oraz radni dzielnicowy, za co bardzo chciałbym podziękować, bo świadczy to o tym, że Opole jest miastem obywatelskim – mówił podczas piątkowej (3 maja) sesji rady miasta Arkadiusz Wiśniewski, który po raz trzeci złożył ślubowanie, a tym samym został zaprzysiężony na prezydenta Opola. - Gdy w 2014 roku zostawałem po raz pierwszy prezydentem, chciałem mieć moc sprawczą, czyli spełniać marzenia sąsiadów, znajomych oraz swoje własne o tym, że Opole może być bogatsze i szczęśliwsze, wyposażone w instytucje, których brakowało. Nie bałem się trudnych decyzji, nie bałem się sporów. Kontrowersje budziła m.in. zmiana granic, ale była konieczna, by wspomóc miasto tracące mieszkańców. To była dobra decyzja, o czym świadczy pojawienie się w radzie miasta radnych z włączonych dzielnic. Nie ma zatem podziału na nowych i starych mieszkańców.