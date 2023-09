ASG Stanley Futsal Team Brzeg na ostatniej prostej przed rozpoczęciem sezonu w 1 lidze futsalu

- To było bardzo duże rozczarowanie. Drugie miejsce odbieram jako niespełnienie założonego planu – komentuje Monika Lech, prezes klubu. - Zgubiła nas sportowa zuchwałość i przekonanie o tym, że jesteśmy bardzo mocnym kandydatem do awansu. Nie doceniliśmy rywali. Stracone punkty pokazały, że zawsze należy mieć pokorę - podkreśla.

Mowa o trzech ostatnich meczach minionej kampanii . Brzeżanie zremisowali wówczas dwukrotnie (FC Luxbor Pyskowice 2:2, Bongo Futsal Niemodlin 2:2), dokładając do tego porażkę (AZS AWF Profi Sport Wrocław 4:5). Na dwa mecze przed końcem sezonu Futsal Team Brzeg wciąż przewodził tabeli, jednak kolejne wtopy pozbawiły go miejsca premiowanego promocją. Efektem było druga lokata i brak możliwości awansu na zaplecze elity.

To już jest jednak przeszłość, bo nagle pojawiła się druga szansa na promocję. Z rozgrywek 1 ligi wycofał się bowiem KU AZS Uniwersytet Zielonogórski, co stworzyło przestrzeń dla jeszcze jednej ekipy z drugiej ligi. Do barażowego pojedynku o to miejsce z brzeskim klubem rywalizował z BSF Busko-Zdrojem. Po dwóch bardzo zaciętych spotkaniach (3:2, 7:7), trener Adasik i jego podopieczni mogli doświadczyć ulgi, bo przedsezonowe cele zostały zrealizowane.

Czas więc na wyzwania w grupie południowej 1 ligi. Mimo niewątpliwie większego wyzwania, jakie czeka brzeżan, podchodzą oni do zbliżających się rozgrywek ze spokojem. Jest tak mimo jawnej deklaracji chęci awansu do ekstraklasy. Nim jednak to nastąpi, należy ze spokojem zagościć na drugim poziomie i wówczas zdecydować, co dalej.

- Powrót do elity wymaga bardzo dobrego przygotowania pod każdym względem: merytorycznym, sportowym, finansowym. Na pewno nie będziemy się rzucać na awans w pierwszym sezonie. Po jego zakończeniu usiądziemy do stołu i zdecydujemy, czy w kolejnym stać nas na to, żeby podjąć tę walkę. Teraz dajemy sobie czas na ogranie młodych zawodników, przygotowanie zaplecza – mówi pani prezes.

- Nie jest tak, że z pełnym przekonaniem patrzymy w stronę ekstraklasy, ale rzeczywiście spoglądamy w tym kierunku. Jeśli ktoś zasmakował tego poziomu rozgrywkowego, to go tam ciągnie. Sęk w tym, że potrzebujemy na to czasu. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli wystarczająco dużo jakości, by tego dokonać już teraz. W tym sezonie skupiamy się głównie na tym, żeby spokojnie się utrzymać i rozwijać – dodaje trener, zauważając jednocześnie, że zmiany organizacyjne wynikające z barażów zaburzyły przygotowania. – Zaskoczyła nas informacja o możliwości walki o 1 ligę w barażach, w związku z czym nie dysponowaliśmy długim okresem przygotowawczym. Na ten moment jest wiele do poprawy, choć forma zespołu jest w porządku. Powrót do treningów pierwotnie był zaplanowany na połowę września, ale skoro otrzymaliśmy szansę, to należało zrobić wszystko, żeby ją wykorzystać. Tak też zrobiliśmy.