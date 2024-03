ASG Stanley Futsal Team Brzeg przegrał na terenie ostatniego zespołu w tabeli

Wynik ten dziwił już jednak mniej, kiedy spojrzało się na skład, w jakim zespół w Brzegu wystąpił na Lubelszczyźnie. Składał się on zaledwie z siedmiu graczy, z czego w polu wystąpił ... nominalny bramkarz Rafał Krzyśka. Co więcej, był on wyróżniającą się postacią Stanley'a, ponieważ zakończył mecz z dwoma zdobytymi golami.

Pierwszą część gry brzeżanie wygrali 2:1, a autorem jednego z trafień był właśnie Krzyśka.

W drugiej jednak już do głosu doszli lublinianie. W 34. minucie prowadzili oni 4:2, ale goście byli w stanie na to odpowiedzieć najpierw kontaktową bramką Jakuba Rabandy, a potem wyrównującą Krzyśki w 38. minucie. Nie zdołali jednak dowieźć choćby punktu, bo chwilę później wygraną AZS-owi zapewnił Tomasz Sekrecki.

Stanley obecnie zajmuje 8. miejsce w tabeli 1 ligi (grupa południowa), mając na koncie 18 punktów.

Luxiona AZS UMCS Lublin – ASG Stanley Futsal Team Brzeg 5:4 (1:2)

Bramki: 1:0 Walęciuk – 5., 1:1 Krzyśka – 12., 1:2 Rabanda – 18., 2:2 Sekrecki – 26., 3:2 Szymanek – 32., 4:2 Mietlicki – 34., 4:3 Rabanda – 36., 4:4 Krzyśka – 38., 5:4 Sekrecki – 39.

Stanley: Yaremchuk – Dykus, Kędra, Matejko, Rabanda, Antos, Krzyśka.