Jak informuje dyżurna Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu, z niewiadomych jeszcze przyczyn auto zsunęło się ze skarpy nad kanałem ulgi w Otmuchowie.

Pojazd częściowo utkwil w kanale. Do akcji zadysponowano dwie jednostki straży. Strażacy zabezpieczają auto, by nie zsunęło się całkowicie do wody.

Pojazd ma wydobywać pomoc drogowa.

W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych, nie doszło także do wycieku płynów do wody.