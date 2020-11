Autobusy elektryczne w Opolu drożne od założeń? Jedyna oferta jest o ponad 2 mln zł wyższa od założeń ratusza

Jedna firma zgłosiła się do przetargu na dostarczenie do Opola pięciu autobusów elektrycznych oraz do montażu infrastruktury potrzebnej do ich funkcjonowania. Oferta jest o ponad 2 mln zł wyższa od założeń miasta.

Opole od dłuższego czasu stara się o zakup autobusów elektrycznych do taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu. W minionym roku miasto wystartowało w konkursie na dofinansowanie takiej inwestycji z pieniędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Opole aplikowało o 14 mln zł dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie składały też inne samorządy w kraju. Okazało się, że projekt miasta oceniono jako drugi najlepszy w kraju. Projekt ten przewiduje "zelektryfikowanie" jednej linii. Mowa o linii nr 25, której autobusy kursują pomiędzy pętlami przy ulicach Pużaka i Prószkowskiej, poruszając się w rejonie dużych osiedli oraz przez ścisłe centrum Opola.

Miasto postanowiło kupić pięć 12-metrowych autobusów elektrycznych. Do tego dochodzi wykonanie infrastruktury potrzebnej pojazdom. To m.in. stacje ładowania, które powstaną na terenie zajezdni MZK przy ul. Luboszyckiej oraz przy II kampusie Politechniki Opolskiej. W tej drugiej lokalizacji będzie się to wiązało z wykonaniem nowego przyłącza energetycznego.

Ostatecznie nastąpiło to na początku listopada. Okazało się, że do przetargu zgłosiła się jedna firma: Solaris. Jej oferta opiewa na 19,8 mln zł. Tymczasem w budżecie Opola przewidziano na ten cel 17,5 mln zł. Zwróciliśmy się do ratusza o informację, czy miasto dołoży do inwestycji ponad 2 mln zł, aby wyrównać do oczekiwań jedynego oferenta, czy też przetarg będzie unieważniony i powtórzony. Początkowo miasto chciało powtórzyć konkurs. Ale ratusz wycofał się z tej decyzji. Obecnie urzędnicy sprawdzają, czy jednak w budżecie nie uda się znaleźć brakującej kwoty. Ostatecznych decyzji brak.

Przypomnijmy, że przetarg na wykonanie tego zadania ratusz ogłosił w wakacje. Pierwotnie otwarcie kopert z ofertami miało nastąpić w połowie września. Jednak z racji licznych zapytań od podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargu kilkukrotnie przesuwano termin naboru ofert.

To oznacza, że autobusy elektryczne mogą się pojawić na ulicach Opola później, niż jesienią 2021 roku, jak wcześniej zakładano. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski przyznał na Facebooku, że bardziej prawdopodobny termin to 2022 rok. Zakup pięciu autobusów elektrycznych to kolejna część modernizacji taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu. Na przestrzeni trzech lat przeszedł on gruntowną modernizację. W tym czasie pojawiło się w nim 61 fabrycznie nowych autobusów, w tym 15 przegubowych pojazdów 18-metrowych. W większości są to pojazdy marki MAN, choć wiosną tego roku w zasobach przewoźnika pojawiły się też autobusy Solaris, popularnie określane "jamnikami". Do zajezdni MZK przyjechał też nowy holownik. Sama zajezdnia przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę.

