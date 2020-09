Bakterie salmonelli w mięsie drobiowym! GIS ostrzega przed spożyciem tego produktu. Ma być wycofany z obrotu

Produkt – PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G Numer partii: 2050618 Data mrożenia: 06.05.2020 Termin przydatności do spożycia: 02.11.2020 Producent: JANEX SŁAWOMIR I ELŻBIETA WIESIAK SP. J. Zakład rozbioru ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14650363 Dystrybutor: Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyji 8, 61-586 Poznań

Spożycie żywności zanieczyszczonej pałeczkami Salmonella może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą.

Jak tłumaczy GIS, mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.