Bambik, zgerypała i delulu. Rozumiesz, co znaczą te słowa z języka nastolatków? Oto finaliści konkursu Młodzieżowe Słowo Roku 2023

- Zależy nam, by plebiscyt wywoływał pozytywne emocje i przebiegał w przyjaznej atmosferze oraz z zachowaniem zasad dobrego wychowania. Przykładamy dużą wagę do tego, aby reguły wyboru zwycięskiego słowa były jak najbardziej sprawiedliwe - tłumaczą organizatorzy plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku.

Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt organizowany corocznie przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.

Młodzieżowe Słowo Roku 2023 – finałowa dwudziestka

Młodzieżowe słowa - zobacz, co znaczą

Uważni czytelnicy zauważą, że w finałowej dwudziestce jest... 19 słów. Wszystko dlatego, że jedna propozycja została usunięta z listy do głosowania. Chodzi o słowo „kys”, oznaczające żartobliwe określenie na „odczep się, ogarnij się" albo „zamknij się". Słowo to popularne jest w grach wideo i na YouTube i kończy dyskusję. Pochodzi jednak od angielskiego zwrotu „kill yourself", czyli: zabij się. Nastolatki broniący tego słowa tłumaczą jednak, że według nich „kys" pochodzi od „keep yourself safe", czyli: uważaj na siebie". Jednak po apelach, że skrót od kill yourself (dosłownie: zabij się) nie jest słowem, które powinno się promować, organizator konkursu postanowił je usunąć.