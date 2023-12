Bank Pekao 1 Liga Mężczyzn. Weegree AZS Politechnika Opolska lepszy od Decki Pelplin

Choć można było się spodziewać zaciętego pojedynku, bo mierzyły się ze sobą ekipy znajdujące się blisko siebie w górnej części tabeli, to początek spotkania ułożył się zadziwiająco. Tuż po upływie pięciu minut, Weegree AZS prowadził bowiem 12:1! Goście jednak szybko się otrząsnęli po tak efektownym otwarciu w wykonaniu opolan. Co prawda pierwszą kwartę wygrali miejscowi, ale jedynie 21:17.

Zaraz na starcie drugiej części gry, pięć punktów z rzędu zdobyła Decka, co dało jej jednopunktowe prowadzenie. Radość jej koszykarzy trwała tylko chwilę, bo później znów do głosu doszli gracze z Opola. Im bliżej przerwy, tym walka była jednak coraz bardziej wyrównana i na półmetku Weegree AZS miał tylko trzy "oczka" przewagi.

Całą tą stratę przyjezdni odrobili w trzeciej kwarcie, która układała się pod ich dyktando. Do tego stopnia, że w pewnej chwili to oni wygrywali 58:53. Lecz ostatnie akcje lepiej rozegrali opolanie i tym samym do czwartej odsłony obie drużyny przystępowały przy remisie 58:58.