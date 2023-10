Bank Pekao 1 Liga Mężczyzn. Weegree AZS Politechnika Opolska nie dał szans Żakowi Koszalin

Bardzo dużą rolę w tak efektownym triumfie opolan odegrał niezwykle efektowny początek spotkania w ich wykonaniu. Pierwsza kwarta była bowiem w ich wykonaniu absolutnie popisowa. Dzięki wygraniu jej aż 26:9, w dalszej części potyczki mogli już spokojnie kontrolować przebieg wydarzeń.

W drugiej odsłonie nieznacznie lepszy był Żak, ale do przerwy zdołał on odrobić zaledwie trzy "oczka" i na półmetku to Weegree AZS wciąż miał bardzo pokaźną zaliczkę (41:27).

Trzecia kwarta była wyrównana, ale to gospodarze okazali się w niej minimalnie lepsi (22:20). Ostatnie 10 minut, tak jak i te początkowe, znów było natomiast popisem zespołu z Opola. Jego zawodnicy bezlitośnie obnażali słabości przeciwnika i dzięki zwycięstwu 28:15 ostatecznie okazali się lepsi od drużyny z Koszalina niemal o 30 "oczek".

Ta wygrana (trzecia w sezonie) sprawiła, że Weegree AZS awansował na 5. miejsce w tabeli Bank Pekao 1 Ligi Mężczyzn.

Weegree AZS Politechnika Opolska – Żak Koszalin 91:62 (26:9, 15:18, 22:20, 28:15)

Weegree: Kobel 17, Kaczmarzyk 14, Kowalczyk 14, Reid 10, Jodłowski 9, Rutkowski 8, Maciejak 6, Białachowski 6, Lis 5, Wójcicki 2, Rak 0, Salkiewicz 0.